Rahvusvahelised poeesiapäevad Narva Vaba Laval toimuvad sel aastal osaliselt virtuaalselt

Ürituse produtsent Kaia Unas ütles, et: «On olnud väga suur väljakutse korraldada rahvusvahelist sündmust sedavõrd keerulisel ajal. Aga otsustasime ühiselt, et takistustest hoolimata on just praegusel ajal vaja leida see ühisosa, mis meid kõiki seob ja luule on selleks just hea võimalus.» Lisaks täpsustab Unas, et praeguse aja eripärad jõuavad paraku ka poeesiapäevadeni. Nimelt osalevad Läti ja Leedu luuletajad sündmusel virtuaalkanalite vahendusel.