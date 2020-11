PÖFF asutas keskkonnafilmide eriprogrammi

Keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala sõnul on see ajastu märk, et keskkonnafilmid on jõudnud festivali programmi. «Meid ei seo PÖFFiga mitte ainult hunt, kes on festivali vapiloom ja meie seiratav uluk, vaid seegi, et meie mõlema jaoks on oluline, et riigipiire mittetundvad mitmekihilised keskkonnateemad alates kliimast ja lõpetades elurikkuse või jäätmetega jõuaksid võimalikult suure hulga inimesteni,» ütles ta.