PÖFF Shorts toob populaarse viiruse kinoekraanile

Pandeemia, tüütud naabrid ja armastus 2+2 ajastul - need on vaid mõned teemad lühifilmide ja animatsiooni festivali PÖFF Shorts lühifilmikogumikus «Made in Corona: lood seestpoolt», mis koosneb tervenisti koroonaviiruse ajal tehtud lühifilmidest.