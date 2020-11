Eesti Kunstimuuseum tähistab 101. sünnipäeva kuraatorituuride ja kunstimargiga

Kunstihuvilised on muuseumi sünnipäeva puhul oodatud osa võtma kuraatorituuridest. Sünnipäevanädala kuraatorituurid toimuvad 17. novembril kell 15 Kadrioru kunstimuuseumis, kell 16 Kumu kunstimuuseumis ja kell 17 Mikkeli muuseumis; 18. novembril kell 17 Niguliste muuseumis; 19. novembril kell 16 Adamson-Ericu muuseumis. Venekeelsed kuraatorituurid toimuvad 17. novembril kell 16 Kadrioru kunstimuuseumis ja kell 15 Mikkeli muuseumis. Kuraatorituurid annavad erilise võimaluse tutvuda muuseumide püsiekspositsioonidega tavapärasest põhjalikumalt ning muuseumide kuraatorite pilgu läbi. Kumu tuuril tutvustab legendaarne kunstiteadlane Eha Komissarov Eesti 1990. aastate murranguid püsiekspositsioonis «Tulevik on tunni aja pärast. Eesti kunst 1990. aastatel». Kadrioru kunstimuuseumisse on tagasi jõudnud mitmed vahepeal Euroopas asunud teosed, mille taustateadmiste ja lugudega saab tutvuda kuraatorituuril. Mikkeli muuseumis avaneb võimalus imetleda Kumu ehituse käigus vitriinis põrutada saanud ja tänavu taastatud 17. sajandi Hiina portselantaldrikut. Adamson-Ericu muuseumis pakub kuraatorituur veel viimaseid võimalusi tutvuda senise püsiekspositsiooniga, mis läbib peagi uuenduskuuri. Niguliste muuseumi tuur kutsub osa saama hingedeaega sobivast kirikukunstist ning aegumatutest altarimaalidest ja skulptuuridest. Nagu tavaks, antakse Eesti Kunstimuuseumi ja Eesti Posti koostöös välja Eesti kunstniku teosega sünnipäevamark, mis kuulub kunstimuuseumi kullafondi. Eesti kunstimuuseumi kullafondi teoste tutvustamine postmargil sai alguse kümne aasta eest sooviga esitleda kogude säravamaid töid väljaspool muuseumi. Käesoleva aasta, järjekorras 11. margi kujunduses on kasutatud Eesti kunstielu oluliselt mõjutanud avangardisti ja pallaslase Ado Vabbe tööd «Seine’i jõgi». Margi on kujundanud kunstnik Lembit Lõhmus. Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts kingib igal aastal muuseumile ühe kunstiteose. Sel aastal valis selts kingituseks Silvia Jõgeveri 1957. aastal valminud teose «Autoportree». Traditsiooniliselt kuulutab Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts muuseumi sünnipäeval välja ka muuseumitöötaja stipendiumi saaja, et tunnustada teda töö ja pühendumise eest. Sel aastal pälvib stipendiumi kuraator ja kunstiteadlane Eha Komissarov. Eesti Kunstimuuseum annab sünnipäeva puhul välja ka aastakaardi, mille soetamine tagab aasta jooksul piiramatu sissepääsu koos kaaslasega igasse Eesti Kunstimuuseumi filiaali. Kuraatoriekskursioonidel saab osaleda muuseumipileti ja eelregistreerimisega. Kohtade arv ekskursioonidel on piiratud. Seoses epidemioloogilise olukorraga ning valitsuse ja Terviseameti soovitustega palub Eesti Kunstimuuseum külastajatel hoida distantsi, kanda maski ja jälgida külastaja meelespead. Eesti Kunstimuuseumi filiaalides on tagatud võimalus hoida ohutut vahemaad, liikuda saalides hajutatult ning kontaktid on viidud miinimumini. Muuseum on kasutusele võtnud täiendavad tervisemeetmed ja külastus on turvaline.