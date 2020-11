Mart Kadastiku näidend jõuab lavale

«Head inimesed» käsitleb inimese muutumist murrangulistel aegadel. Sõnad varieeruvad, seisukohad teisenevad, isegi armastus vahetab vajadusel värvi, aga küsimus, mille nimel me tegelikult elame, jääb. Kui me ei ole tegelikult need, kelleks end räägime, kes me siis oleme? Valikute ette, millest sõltub inimese elukäik, võib sattuda igal ajal ja igaüks. Lavastus viib vaataja aastasse 1983. ja hetke, kui Rahvaluule Peavalitsuse peadirektori kohusetäitja Teet Holter kuuleb selgeltnägijalt, et seitsme aasta pärast variseb Nõukogude Liit kokku. Teet usub tulevikku ja loobub oleviku hüvedest. Risk õigustab ennast: vabas Eestis tõuseb ta võimuredeli tippu.