Ilmus Baltic Sea Philharmonicu orkestri uus plaat

Sony Classicali salvestusel kuuleb Kristjan Järvi seades ja dirigeerimisel orkestri esituses Tšaikovski muinasjutulist balletti «Uinuv kaunitar». Olles muutnud ligi kolmetunnise partituuri lühemaks ja kontsentreeritumaks, annab Järvi ühele kuulsamale teatrimuusika teosele uue elu 70-minutilise dramaatilise sümfooniana. 2019. aasta märtsikuus toimunud tuuril «Nordic Pulse», mis viis Läänemere Filharmoonikud Leetu, Lätti, Eestisse, Soome ja Venemaale, esitasid orkestri muusikud Järvi «Uinuva kaunitari» versiooni täielikult peast mängides; album salvestati tuuri lõpus Peterburis. Noodilehtedeta mängimine muutis muusikud jutuvestjateks, kes esitavad muinasjuttu justkui esimest korda. Peale täispikkuses albumi andis Sony välja ka kolm singlit, mis toovad välja balleti mõjusamad hetked ja tegelased: «Pas d'action: Desire sees Aurora» («Desire näeb Aurorat»), «Garland Waltz» («Pärjavalss») ja «The Blue Bird and Princess Florine» («Sinilind ja printsess Florina»). Läänemere Filharmoonikute jaoks on tegemist kolmanda albumiga, mis on valminud koostöös plaadifirmaga Sony Classical. Varem ilmusid «The Ring: An Orchastral Adventure» (2016) ning Stravinski ja Glassi viiulikontsertide album (2020).