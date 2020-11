Jõulujazz valmistub turvalise festivalikogemuse pakkumiseks

Jõulujazz 2020 jälgib sündmuse läbiviimisel riiklikult kehtestatud nõudmisi ürituste korraldamiseks, juhendit “COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele” ning koostöös Terviseametiga on läbimõeldud lisameetmed, et publikul, muusikutel ja korraldajatel oleks võimalikult turvaline sündmusel osaleda.

Lisaks on Jazzkaare tarbeks välja töötatud “Turvalise festivali juhend” saanud täiendusi ning sellest lähtutakse Jõulujazzi läbiviimisel. Näiteks varasem soovitus maski kanda on muutunud nüüd kõigile osalejatele kohustuslikuks. Enne kontserte saadetakse “Turvalise festivali juhend” kõigile elektrooniliselt pileti ostnud külastajatele, esinejatele ja korraldusmeeskonnale. Juhend külastajatele on leitav ka Jazzkaare kodulehelt. Üksteist saame kaitsta, kui oleme ise hoolsad ning peame üritusele tulles nõuetest kinni.

Festivali direktor ja kunstiline juht Anne Erm lisab: “Rõõmustame, et saame pühade-eelsel ajal tuua Eesti publikuni suurepäraseid muusikaelamusi. Keerulistel aegadel on vaimutoit ja positiivsed emotsioonid inimestele eriti olulised. Erandlikud ajad ja olukorrad nõuavad meie kõigi panust, et hoida üksteise tervist ning tagada turvalisus. Oktoobrikuine festival Jazzkaar 2020 oli eeskujulik näide sellest, et oskame keerulistel aegadel korraldada üritusi vastutustundlikult. Turvalise festivali tagab koostöö publiku ja korraldajate vahel – jätkame ühiselt pingutades.”

Et pakkuda külastajatele parimat ja ohutut kogemust, on loodud järgmine “Turvalise festivali juhend”, millest palume kõigil osapooltel kinni hoida:

“Turvalise festivali juhend” külastajale:

1. Festivalile Jõulujazz 2020 ei ole lubatud külastajad, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19 viirusesse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused). Sellisel juhul on festival valmis piletid vahetama kinkekaardi vastu. Avaldus selle kohta saata piletid@jazzkaar.ee enne kontserdi toimumist.

2. Väliskülastajad, kellel on soetatud pilet festivalile Jõulujazz 2020, kuid kellel pole võimalik kontserdil osaleda seoses COVID-19 tekkinud olukorraga, siis festival on valmis piletid tagasi ostma või vahetama kinkekaardi vastu. Avalduse selle kohta palume saata piletid@jazzkaar.ee enne kontserdi toimumist.

3. Laadige telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab, kui olete olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Hoidke kontserdi ajal telefon sees, aga kindlasti hääletul režiimil. Veenduge, et Bluetooth on sisse lülitatud, et HOIA äpp töötaks.

4. Palume saabuda festivalile Jõulujazz 2020 aegsasti, et sisenemine kontserdimajja ei jääks külalistel viimasele minutile ja külastajad saaksid vältida liigseid kontakte üldalal. Palume kontserdisaali saabudes ja sealt lahkudes järgida festivali töötajate juhiseid.

5. Vältimaks festivali üldalal liigseid kontakte jaotame külalised vajadusel fortuuna alusel gruppideks, kes saabuvad alale 40 minutit, 30 minutit ja 20 minutit enne kontserti ning võivad suunduda saali istuma.

6. Festivali Jõulujazz 2020 kontsertidel tuleb kanda maski. Maskid on saadaval kontsertkohtade piletilaudadel.

7. Sündmusel kehtib inimeste hajutatuse nõue, palume inimestel vältida lähikontakte ja kohapeal järgida korraldaja ja personali juhiseid.

8. Kohapeal on olemas desinfitseerimispunktid käte puhastamiseks.

9. Häälteated ja infomaterjalid tuletavad festivali külastajatele kohapeal meelde, kuidas külastada festivali turvaliselt.

10. Festivali Jõulujazz 2020 külastajad saavad isikustada oma pileti.

11. Kõik elektrooniliselt pileti ostnud festivali Jõulujazz 2020 külastajad saavad enne sündmust e-maili meeldetuletusega COVID-19 viiruse vältimiseks rakendatavate tegevuste kohta ning meeldetuletuse, et sündmusel saavad osaleda ainult terved külastajad.

Artistidele mõeldud “Turvalise festivali juhendis” tuletatakse meelde, et esinema on lubatud ainult terved muusikud ning kõik artistid peavad täitma ja allkirjastama infodokumendi, kus kinnitavad, et neil ei ole COVID-19 viirust ja nad ei ole viirusekandja lähikondsed. Välismuusikud peavad Eestisse saabudes tegema COVID-19 testi ning kuni negatiivse testi tulemuse saabumiseni peavad muusikud viibima hotellis karantiinis. Kui negatiivne vastus on saabunud, siis võib artist esineda festivalil, vältides ebavajalikke kontakte. Samuti peavad esinejad desinfitseerima käsi ja ei tohi näiteks oma mikrofoni jagada teise lauljaga.

Jõulujazz 2020 põhiprogramm:

Andre Maaker & Prezioso; Cyrille Aimée (Prantsusmaa); Daniel Erdmann’s Velvet Revolution (Saksamaa-Prantsusmaa-Inglismaa) feat. Jaak Sooäär; Dirty Loops (Rootsi); Estonian Voices & Sõbrad; Kelly Vask; Peedu Kass kammeransambel feat. Lauri Saatpalu & Marianne Leibur, Los Aurora (Hispaania); Marcin Masecki (Poola); Käbid & Kännud: feat. Raivo ja Ramuel Tafenau, Taavo ja Joel Remmel & Arvo ja Marianne Leibur; Susanna Aleksandra; Titoks feat. Joscho Stephan (Eesti-Saksamaa) ning mitmed teised!