PÖFF Shorts saab avapaugu

«Meil on hea meel, et hoolimata pandeemiast ja piirangutest on nii paljud lühifilmitegijad usaldanud festivalile oma filmid. See on andnud meile võimaluse panna kokku mitmekülgse, kaasaegse ja mängulise programmi,» sõnas PÖFF Shortsi juht Grete Nellis.