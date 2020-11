Berliin tuleb Tallinnasse! HALLis esineb techno-DJ Ben Klock

Klocki nimi ei ole asjata figureerinud Resident Advisori parimate DJde topis – kõik, kes tema sette on kuulnud ja näinud, teavad rääkida mitmekülgsest valikust, mis oma intensiivsusest ja jõust hoolimata suudavad tekitada emotsioone ning luua narratiivi.

Klock ise on öelnud: «Laval olemine võib mõjuda rasketel aegadel teraapiana. Kui minek on hea ja sa rahvaga suhestud, võib see tekitada kõige imelisemaid tundeid maailmas ning panna kõik muu unustama.»