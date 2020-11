Eesti Rahvusballett toob lavale «Tšaikovski meistriteosed»

1934. aastal esmakordselt lavale jõudnud ja Ameerika balleti isaks peetud George Balanchine’i «Serenaad» on olulisi verstaposte maailma tantsuajaloos ning tänaseks on sellest saanud New Yorgi Linnaballeti repertuaari püsiteos. Viki Psihoyose sõnul on Balanchine’i erakordne tantsukeel sümbioos klassikalisest balletist ja sellega läbipõimunud Ameerika kultuuriilmingutest nagu džäss ja Hollywood. Psihoyos: «Balanchine’i koreograafia on väga muusikaline, samas on lavastus ise väga visuaalne, paljude huvitavate kujunditega, nii et seda on põnev jälgida saalis iga nurga alt.»