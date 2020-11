Maailmamainega eesti muusikuteduo astub kodupubliku ette

Kristjan Randalu lausub, et Schuberti laulutsükli „Talvine teekond“ kava ettepaneku tegi talle USAs elav ja tegutsev Martin Kuuskmann, kellega tunnevad teineteist juba 1980ndatest Tallinna Muusikakeskkooli päevilt. Muusikas kohtusid interpreedid alles paarkümmend aastat hiljem New Yorgis, mil mängisid koos mitmes Kristjan Järvi Absolute Ensemble’i projektis ning selle järgnes duoplaat „Nonstop“ (2010 ERP).

„Schuberti muusika oli mul juba pikemat aega mõttes olnud ja Martini impulss viis selle nüüdseks uue tervikuni. Need laulud on mind aastaid saatnud ja nende uus instrumentaalne esitus väljendub džässmuusika helikeeles, see on vahetu, individuaalne, mitte tingimata normidele vastavalt lihvitud, peegeldades meid ümbritsevat nüüd ja selles hetkes, kuhu ma oma muusikaga parajasti jõudnud olen.,“ räägib Randalu. „On siis tulemuseks klassika või džäss? Algmaterjal on selgelt klassikaline, teoste uus helikeel on aga originaalist eemale nihkunud ning pianistina naudin vabadust seda materjali kujundada,“ jätab ta vastuse õhku.