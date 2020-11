Eesti Draamateatris avatakse Laura Pählapuu fotonäitus trupiliikmete portreedest

Eesti Draamateatrit on iseloomustatud kui näitleja-teatrit. See on teater, mille ilme on loonud tugevad näitlejaanded.Sellel näitusel on näitlejate näod. Mitte päris sellised nagu laval ja ka mitte sellised nagu päris elus. Need on hetked, mis sündisid mängust koos kunstnik Laura Pählapuuga teatri koridorides, garderoobides ja lavatagustes ruumides.

Kunstnik on lavastuslikult edasi andnud publiku eest varjatuks jäävaid maagilisi momente, paljastamata siiski saladust, mis on igiomane teatrile ja mida paljastada polegi võimalik. See saladus on näitleja. Tema nägu ja hääl. Need näod on trupp teatri saja esimesel hooajal. Just nende nägu on Draamateater täna.