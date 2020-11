Maria Fausti Sacrum Facere "Organ" on Taani aasta parim eksperimentaalalbum

"Mulle jazz muidu ei meeldi, aga mulle meeldivad jazzmuusikud, kes jazzi ei mängi! See ongi eksperimentaalne jazz ja see on Maria Faust," ütles Madame Nielsen, Taani näitleja, muusik ja kultuuriaktivist. Just see kõnetas Fausti kõige rohkem auhinda kätte saades.

"Muidugi on tunnustus oluline, eriti tõsiasi, et zürii on pimekuulanud muusikat, sadu teoseid ja leidnud meid üles," lisab Faust uudise juurde.

Heliloojana on Maria Faust žanrite nihutaja, ta on tuntud oma eksperimentaalse helikeele ja jõuliste ideede poolest. Tema tuntumad ja auhinnatud koosseisud on teiste hulgas Maria Faust Sacrum Facere, In the Beginning, Maria Faust Machina, Shitney ja trio koos New Yorgi muusikutega Tim Dahl (bass) ja Weasel Walter (trummid).

Maria Fausti on auhinnatud mitmeid kordi, tema auhindade hulgas on nüüd viisi Taani Muusikaauhinda, Eesti Aasta Jazzmuusik 2016, Eesti Aasta Jazzhelilooja 2019, BMW Jazz Welt 2019 nominatsioon. Eelmisel aastal (2019) andis Taani heliloojate ja laulukirjutajate ühing (Komponister og Sangskrivere, DJBFA) Faustile maineka auhinna nimega „Hæderspris" kui väljapaistvale ja Taani muusika skeenet muutnud heliloojale tema loomingu eest.