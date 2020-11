Tallinna Linnateater toob välja Voldemar Panso 100. sünniaastapäevale pühendatud muusikalavastuse

Tallinna Linnateatri (toonase Eesti NSV Riikliku Noorsooteatri) esimesest peanäitejuhist, legendaarsest lavastajast ja eesti teatrihariduse alusepanijast Voldemar Pansost on kirjutatud mitu näidendit, ent Linnateatri lavastus keskendub neile aspektidele tema elust, mida teatritööga võrreldes nii palju ei teata. Riina Roose on öelnud, et ennekõike sai ta inspiratsiooni oma lavastuse jaoks avastusest, et teiste annete kõrval olid Pansol üllatavalt suured teadmised muusikast, ta nautis väga erinevaid muusikastiile orelikontserdist Bellmani lauludeni ning oskas ise koduorelit mängida. Samuti oli Panso suur rännumees ja nõukogude ajale ebatüüpiliselt õnnestus tal maailmas palju ringi reisida – ka tema reisiseiklustest ja -muljetest tuleb «Osnapis» juttu, lisaks avatakse enne esietendust Salme Kultuurikeskuse fuajees näitus «Reisimees Panso», kus näeb valikut tema reisimeenetest ja -fotodest. Kolmanda komponendina vaatleb Riina Roose lavastus Pansot kui kirjameest, kelle sulest on lisaks teatritekstidele pärit följetone, reisikirju, portreeartikleid jpm. Nooruses avaldas ta oma kirjutisi Osnapi pseudonüümi all, kust on pärit lavastuse pealkiri. Märgiline on ka lavastuse mängupaik – just Salme Kultuurikeskuses tegi Panso enamiku oma Noorsooteatri perioodi lavastusest, mille hulka kuuluvad mitmed tema tipptööd.

«Osnap» valmib trupi ühisloominguna nagu Roose eelmisedki lavastused Linnateatris, mis tutvustasid vaatajale eesti teatri- ja filmimuusikat. «Mind julgustas, et olen saanud teha meie teatris mitu kava, «Eesti teatri laulud» ja «Eesti filmi laulud»,» on Riina Roose öelnud. «Esiteks on olemas potentsiaalne seltskond, kellega sellist lavastust teha, ja teiseks on need kavad pakkunud tegijatele ja kuulajatele-vaatajatele nii rõõmu kui ka teadmisi. On oluline, et lavastus oleks hariv. Sest ega me ülearu palju oma kultuurist ei tea – või õigemini, alati võiks rohkem teada – ja see on üks võimalusi ise teada saada ja teistele oma avastusi jagada.»