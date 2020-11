PÖFF Shortsil võidukas Eesti film

Ameerika filmiakadeemia nominatsiooniõiguse said Esko Rometi mängufilm «Välguga löödud» (Eesti, 2020), Paul Masi animafilm «Kullakallis» (Prantsusmaa, 2020) ja Mariana Saffoni mängufilm «Sinu ja Milagrose vahel» (Colombia, 2020).

Valikut auhinnatud filmidest saab näha eriseanssidel Tallinnas ja Tartus, võistlusprogrammid on nähtavad PÖFFi veebikinos piiratud aja.

PARIM LÜHIFILM

Žürii kommentaar: «Kaunilt meisterdatud austusavaldus, mis ühendab isikliku arhiivi ja mängleva lähenemise meediumile, luues kummitava ja meeldejääva filmi, mida tahaks korduvalt uuesti vaadata. Film räägib sügavalt isikliku, delikaatse ent dünaamilise loo sõprusest, andes edasi ühtaegu autentse ja universaalse sõnumi. «Välguga löödud» on elu ja loomingulisuse tähistamine läbi kinokunsti, mis mõjub väga ajakohase ja vajalikuna.»

Žürii kommentaar: «Kaasahaarav loo jutustamine selle parimal kujul, "Merevaatega tuba" on mitmekihiline film armastusest selle puhtaimas vormis: toores ja segane, kuid samas humoorikas, aus ja siiras. Lummav maiuspala, mis pakatab originaalsusest ja loomingulisusest, avaldades žüriile muljet sügavuse ja filmi võimega lähemal vaatlemisel avada ootamatuid üllatusi.»

ANIMA VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii kommentaar: «See film kasutab animatsiooni kunstlikkust, et pääseda valusalt lähedale elulistele teemadele. Žürii hindab filmi lihtsat stiili ning täpsekäelist loo jutustamist, mille kaudu tuuakse vaatajateni keerulised teemad, mis jäävad nendega veel peale viimseid lõputiitreid.»

Žürii kommentaar: «Eraldi toome välja filmi, kus kasutades suurepärast kombinatsiooni animatsioonistiilidest, tuuakse vaataja silmade ette lugu sõjatraumadest, perekonfliktidest ning lõppude lõpuks ka loomeprotsessist. Žürii leiab, et see film suudab 15 minuti jooksul öelda rohkemat, kui suurem osa filme 90 minutiga.»

PARIM LASTEANIMATSIOON

Žürii kommentaar: «Imetabane erksates toonides animeeritud rännak suure pinge all elava lapse ellu, kes on üllatusi täis teekonnal leidmaks oma iseseisvust ning kinnitamaks oma iseloomu. Tegemist on iroonilise ja värske looga tugevast tüdrukust, kes leiab viisi, kuidas hoida oma vaim nii vabana kui võimalik.»