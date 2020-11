Kinodesse jõuab nostalgiline komöödia «Hüvasti, NSVL»

1981. aastal Tartus sündinud ingerisoomlane Lauri Randla on teinud varem seitse lühifilmi, millest viimane «Mausoleum» (2016) on rahvusvahelistel festivalidel võitnud üle 10 auhinna, muude hulgas ka Toronto Shorts’il parima võõrkeelse lühifilmi auhinna. Randla on lõpetanud 2015. aastal Aalto filmikooli filmirežissöörina. «Hüvasti, NSVL» on tema esimene täispikk mängufilm.