Eesti Kontserdi juhina jätkab veebruarist Kertu Orro

Eelmisel nädalal kogunenud SA Eesti Kontsert nõukogu arutas ühe teemana ka juhatuse liikmega seonduvat, kuna senise juhatuse liikme Kertu Orro volitused lõppevad 2021. aasta jaanuaris. „Otsustasime, et kui Kertu on valmis oma ametis jätkama, siis pakuksime talle vastavalt sihtasutuse põhikirjale uut viieaastast lepingut. Mul on hea meel, et pärast mulle usaldatud läbirääkimisi võttis Kertu ettepaneku vastu,“ kommenteeris nõukogu esimees Toomas Siitan.

Siitani sõnul on Orro tõestanud end võimeka juhina, kes on kahe aastaga viinud läbi olulised muudatused sihtasutuse toimimismudelis ja tegevusplaanis ning taastanud organisatsiooni finantsdistsipliini. Eesti Kontsert lõpetas 2019. majandusaasta 675 548 eurose tegevustulemiga, mis on organisatsiooni läbi aegade võimsaim finantssaavutus. „Kultuur on tänavu kõikjal suurt kahju kandnud. Kiiduväärne, et Kertu juhitud Eesti Kontsert on suutnud keerulisest ajast hoolimata oma põhitegevusega jätkata ja hoolitseda selle eest, et Eesti muusikaelu ei katkeks,“ ütles Siitan.