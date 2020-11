Vanemuises esietendub muusikal «Nunnad hoos»

Lavastaja Samuel Harjanne (Soome) on muusikalisõpradele juba tuttav Vanemuise «Hüljatute» lavastajana. «Muusikali «Nunnad hoos» lavastamine on minu jaoks ühe unistuse täitumine ning mulle teeb rõõmu, et ma saan seda teha Eestis ja Vanemuises. Hindan ja armastan väga samanimelist mängufilmi Whoopi Goldbergiga peaosas ja olen üsna kindel, et meie versioon tuleb vähemalt sama lustakas ja energiast pakatav! Mul on väga hea meel, et minu lavastatud muusikal «Hüljatud» sai sooja vastuvõtu ja nüüd on mul au, vastutus ning suur tahtmine panna end proovile muusikalise komöödiaga – ootan väga esietendust!»