Avatakse Pallase meediadisaini osakonna sünnipäevanäitus

Miks KAST? Kast on tavaliselt täisnurkne asi, mis on mõeldud asjade hoiustamiseks ja transportimiseks. On õunakastid, valimiskastid, postkastid, liivakastid… suured ja väikesed, rasked ja kerged. Aga on ka mõttekastid – need on sellised kastid, millest loomeinimesed püüavad tavaliselt ikka välja murda, et tekiksid uued originaalsed ideed. Samas on vahel ju tore ja mugav kastis olla. Nii otsustasidki tudengid nüüd kauge lennuga vilistlased korra kasti tagasi kutsuda, et koondada siia nende väljastpoolt ammendatud uudislooming. Lisaks eksponeeritakse meediaosakonna õppejõudude teoseid, kelle käe all omandasid endised tudengid esmaseid erialaseid teadmisi ja kelle juhendamisel õpitakse praegugi.