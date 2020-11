Üle 100-aastase anarhistliku luuletaja parim kogu ilmub eesti keeles

Aastal 1919 sündinud ja tänini hea tervise juures püsiv Lawrence Ferlinghetti on üks eelmise sajandi ameerika kirjanduse suuri nimesid. Tal oli koos beat-põlvkonna tippude Allen Ginsbergi ja Jack Kerouaciga oluline roll 1950ndatel aastatel USAs toimunud kultuurilises murrangus, mis tõi kaasa paljude vanade tabude murdumise. Ferlinghetti luulekogu «Meele lunapark» esmatrükk ilmus 1958. aastal. See anarhistlik ja poeetiline manifest eitab iga oma sõnaga raha ja võimu domineerimist vaba inimese üle. Ometi on raamat ise olnud ülimenukas ka kaubanduslikust vaatepunktist — tänaseks on seda tõlgitud kümnesse keelde ja müüdud üle miljoni eksemplari.