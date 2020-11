Valgevene suure balletiteatri esitantsija teeb kaasa Eesti balletilavastuses

Takatoshi Machiyama on sündinud Jaapanis Osakas. Ta on lõpetanud 2011. aastal Agrippina Vaganova nimelise Balletiakadeemia Peterburis ja asus peale seda tööle Valgevene suures ooperi- ja balletiteatris. Hiljuti sai Machiyama teatris esitantsija koha ja on seega esimene välismaalasest tantsija, kellele on antud võimalus Valgevene suure ooperi- ja balletiteatris solisti rolle tantsida.