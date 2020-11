Viljandi folgifestival avalikustas esimesed esinejad

Muusik ja helilooja Antti Paalanen loob oma muusikat diatoonilisel akordionil, mis on viimase sajandi üks Soome pärimusmuusika levinumaid instrumente. Paalanen on tuntud oma orgaanilise esitusstiili, uute tehniliste võtete ning ekspressiivsete kõlapiltide poolest, mis aitavad akordioni potentsiaalil paremini esile tulla.

Juba varem välja hõigatud esinejatest, kes pidid tulema 2020. aasta festivalile, on oma tuleku üle kinnitanud Maria Mazzotta Itaaliast. Euroopa maailmamuusika skeene üks hinnatumaid ja hingestatumaid lauljaid esindab Itaalia tantsu tarantella traditsiooni ja esineb Viljandis koos Madagaskari akordionivirtuoosi Bruno Galeonega.

Programmipealik Tarmo Noormaa sõnul on käimas läbirääkimised paljude suurepäraste esinejatega ning publikule soovitakse pakkuda nelja muusikat täis päeva, kokku üle 60 kontserdi. Festivali täpne kava avalikustatakse mai alguses.

Seoses asjaoluga, et tänavu, kui festival koroona tõttu edasi lükkus, müüsid oma passi korraldajatele tagasi väga vähesed folgilised, tuleb 1. detsembril müüki vaid 200 festivalipassi, 200 noortepassi ja 100 seeniorpassi. Kõik need, kes jätsid 2020. aasta festivalipassi tagasi müümata, võivad seda kasutada 2021. aasta festivalil.

XXVIII Viljandi pärimusmuusika festival toimub 22.–25. juulini 2021 ning selle teemaks jääb festivali pealiku Ando Kivibergi sõnul kokkumäng, nagu see pidi olema ka tänavuse festivali puhul. «Teema pole kuidagi oma aktuaalsust kaotanud, sest laulmine ja pillimäng on kui nähtamatu võie, mis aitab inimestel üksteisest väelist tuge saada ja rõõmu leida,» sõnas Ando Kiviberg. «Muusikalise kooskõlalisuse kõrval rõhutab teema ka inimlikku üksteisega arvestamist ja vastastikust austust – kõike seda, mida praegusel ajal on väga vaja.»