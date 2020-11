Veebikeskkonnas elektron.live etendub Liis Varese ja Taavet Janseni hübriidformaat

Etendus milles katsetatakse uut lähenemist etenduskunstile, kasutades ära just voogedastusele iseloomulikke vahendeid. Loo jutustamine toimub esineja ekraanil nii, et võib isegi öelda, et see etendus on mõeldud kõigile neile, kes on pidanud kunagi oma ekraani jagama. See lavastus näitab, kuidas ekraanijagamisest võib saada kunst. Selles etenduses saab lavaruum leheküljeks, mis pakib end kokku imetillukeseks infokilluks, sisenedes läbi valguskaabli sinu koju, et end seal lahti laotada.