Ilmus ainulaadne teos ulmekirjanduse ajaloost

«Terra Fantastica kartograafid. Kirjandusloolisi artikleid ja kriitikat 1995–2020» on esimene osa mitmeköitelisena kavandatud raamatusarjast, mis koondab kõvade kaante vahele literaadi, toimetaja ja ulmekirjanduse eksperdi Raul Sulbi sulest veerand sajandi jooksul Postimehes, Eesti Päevalehes, Eesti Ekspressis, Õhtulehes, Sirbis, ERRi kultuuriportaalis, Loomingus, Vikerkaares, Marduses, Algernonis, Reaktoris ja Estonian Literary Magazine's ilmunud olulisemad kirjandusloolised ülevaateartiklid ja valiku kirjanduskriitikat.

Lisaks perioodikas ilmunud teemaartiklitele ja raamaturetsensioonidele on nende kaante vahele koondatud ka Sulbi kultuuriväärtuslikud ülevaateartiklid ulmekirjanduse ajaloost ning erinevate kirjanike elu ja loomingu ülevaated, mis on tihti ilmunud tema kureeritud ulmesarjades avaldatud raamatute järelsõnadena või ta koostatud ulmelistes jätkväljaannetes. Lisaks olulisemate 20. sajandi ulmekirjanike põhjalikele portreedele – alates Isaac Asimovist, Ray Bradbury'st ja Clifford D. Simakist Poul Andersoni, John Wyndhami ja George R. R. Martinini – leiab raamatust mahukaid artikleid ulmeperioodika sünnist 17.–19. sajandini, kadunud maailmade alažanrist, Tarzani fenomeni sünnist, Atlantise teemast ulmes, Jules Verne'i «Erakordsete reiside» raamatusarjast, Herman Melville'i «Moby Dicki» ulmelistest töötlustest, sünkmornist moodsast fantaasiakirjandusest, Asumi maailmast ja muudest ulmeajaloo erinevatest tahkudest. Mitmed mahukad artiklid ilmuvad trükis esmakordselt.

«Kõik see kokku moodustab omamoodi kaleidoskoopilise tervikpildi ulmekirjanduse ajaloost, see on justkui võlumaailma kaardistamiskatse – ja sellisena Eestis kui mitte laiemaltki kindlasti üsna ainulaadne teos,» tunnistas raamatu autor.