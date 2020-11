Erkki-Sven Tüüri plaat sai Prantsusmaal maineka auhinna

Plaadil kõlavad Tüüri viimaste aastate silmapaistvaid teoseid – 9. sümfoonia «Mythos», mis on esiettekande ülesvõte 2018. aasta jaanuarist, ja sümfooniline suurvorm «Külva tuult…» («Sow the wind…»), Bambergi sümfoonikute tellimusel löövaks lisapalaks kirjutatud «Tormiloits» («Incantation of Tempest») seob need kaks sümfoonilist teost kokku.

«Mythos» FOTO: Plaat/Kaupo Kikkas

«Külva tuult…» aluseks on sõnad piiblist prohvet Hoosea raamatust «Nad külvavad tuult ja lõikavad tormi…», lähteideedena mainib Tüür klimaatilisi muutusi, rahvaste rände, äärmuslike liikumiste kasvu – pöördumatuid protsesse, mis on läbimõtlematu inimtegevuse tagajärg. Muusikas väljendub see nii, et väikestest detailidest kasvavad ennustamatud arengud ja dramaatilised mustrid.

9. sümfoonia «Mythos» valmis Eesti saja aasta juubeliks ja on pühendatud Paavo Järvile. Muusikateadlane Kerri Kotta on sümfooniat kommenteerinud kui loomislugu ja öelnud: «Kui selles nähagi Beethoveni 9. sümfoonia parafraasi, siis ainult tingimusel, et see tõukub mingis mõttes samadelt alustelt. Kõiges muus liigub see vastupidises suunas, olles pigem hoiatus inimkonda ees ootavast võimalikust kollapsist kui rõõmusõnum. Eelkõige näib sümfoonia püstitavat küsimuse vastutusest.»

Paavo Järvi tunnistab, et ei juhtu sageli, et kohe esiettekande variant plaadile jõuab. Ka 9. sümfoonia esimese ettekande ajal polnud plaanis seda Tüüri teost niipea plaadistada. «Aga siis kuulasime salvestust ja seal oli sees väga hea elav energia. Otsisime sinna teist lugu juurde ja võtsime «Külva tuult …», Erkki-Sven kirjutas selle mulle Orchestre de Paris’ jaoks,» selgitab Järvi. «Külva tuult…» ja «Tormiloits» on plaadil Pärnu muusikafestivali salvestusena.

Erkki-Sven Tüür on öelnud, et see plaat on võrreldes kõigi tema eelmiste orkestrimuusikakogumikega erinev, kuna siin kõlavad kontsertettekanded. Ülesvõtted on tehtud vahemikus 2016-2019 Estonia kontserdisaalis ja Pärnu kontserdimajas.