Semperi ja Ojasoo lavastus jõudis esietenduseni

Kui Eesti teatrites on korraga ainult üks esietendus, siis BDTs on neid mitu – «Julia» esietendus 24. ja 25. novembril. Semperi kinnitusel oli teine esietendus isegi võimsam kui esimene. «Kohalikud ütlesid, et sellist reaktsiooni pole varem olnud,» lausub Semper.

Mainekas ja hinnatud teatrikriitik Zhanna Zaretskaya jagas oma vaimustust sotsiaalmeedias. «Oi kui toredad nad on – Ojasoo ja Semper! On sellised inimesed kelle kohta on kohe selge – nad on maailma parimad. Aitäh, kallid Tiit ja Ene-Liis «Julia» eest – see on meie aja jaoks ideaalne esietendus, – meeskondlik, julge, meeletult andekas, näitlejate läbimurdega ja võimsa elulise energiaga. Sellisted lavastused näitavad, kui elav ja loomingulises mõttes ammendamatu on meie BDT.»

Oktoobri alguses, vahetult enne «Julia» peaproove tunnistasid Eestist pärit lavastajad, et neid on Venemaal hästi vastu võetud. «Teatri peanäitejuht Andrei Mogutshi on lavastajana stiililt pehmelt öeldes totaalne ja teater seega väljakutsetega harjunud. BDT trupp on väga suur, sellesse kuulub üle 70 inimese. Saime võimaluse oma näitlejaid ise valida.

Kuidas Venemaal praegu loominguline õhkkond on? Kas välismaalt tulevad lavastajd peavad oma valikuid tähelepanelikumalt jälgima?

Ojasoo: Me oleme Venemaal veel nii vähe töötanud, et pikemas ajaloolises perspektiivis ei oska võrrelda. Laval ropendada ei tohi, aga kui tõesti vaja on, siis vene keele rikkus annab siin mustmiljon võimalust oma mõtte väljendamiseks. Mis puutub aga poliitilistesse sõnumitesse, siis oleks pentsik ronida võõrale maale ja hakata kohalikke õpetama, kuidas nad elama peaksid. Rindejoon ei lähe ju vahvate poliitiliselt provokatiivsete sõnumite ja „turvalise klassika“ vahelt, vaid rindejoon läheb sealt, kus kunstnikud otsivad uut, et kirjeldada kaasaegset maailma. Rindejoon läheb sealt, kas on haritud ja vastuvõtlikku publikut, kellel on jõudu ja pühendumust kaasa mõelda ja aktiivselt suhestuda. Kunstis võiks alati ollla midagi tuttavlikku, et me selle ära tunneksime, aga palju rohkem peab seal olema midagi ennenägematut, mis meid avardaks.

Semper: BDT (Bolšoi Dramatitšeski Teatr, Tovstonogovi-nimeline Suur Draamateater ), kus me praegu lavastame, on võimude erilise armastuse objekt just tänu oma ajaloole ja ikoonilisele trupile. Ühelt poolt käiakse seal kui prestiižses majas, teiselt poolt on teatrijuht Andrei Mogutši vägagi radikaalse teatrikeele ja avangardse suhtumisega kunstnik, kes on viimase viie aasta jooksul teatrisse palju värsket verd juurde toonud. Meid seob temaga vana sümpaatia ja koostööunistus ajast, mil ta pidi tegema lavastuse NO99-s meie näitlejatega — toona saabus aga vahetult enne proovide algust Andreile ootamatu kutse BDT ülevõtmiseks, mistõttu jäi koostöö pooleli, ja nüüd oleme Peterburis tema vastukutsel. Loominguline õhkkond majas on kirglik ja intensiivne, seni oleme tundnud, et meid usaldatakse.

Ojasoo: Mis on äärmiselt kena, sest — kes on Peterburis jalutanud, see teab, et teatreid on selles graniitkallastega linnas sõna otseses mõttes iga nurga peal. Ja kui Eestis tähistati hiljuti rõõmsalt professionaalse teatri 100. sünnipäeva, siis näiteks BDT naabruses paiknev Aleksandriiski avab juba oma 265. hooaja…

