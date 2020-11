Millist juhti vajab Rahvusooper Estonia?

Tellijale

Millist juhti Estonia vajab? Kõigepealt kindlasti sellist, kes ei riku teatri mainet. Seda väites olen eneselegi üllatuseks jõudnud uuest juhist rääkiva loo esimeses sisulises lauses tagasi vana juhi juurde. Hea küll, räägime siis kõigepealt natuke temast. Seda enam, et uut peadirektorit – nii tema isiku- kui ka juhiomadusi – hakatakse paratamatult tõmbama sellele liistule. Pole kahtlustki, et Mäe on seadnud oma ametis oldud 11 aastaga teatava standardi nii positiivses kui ka negatiivses mõttes.

Estonia teater on meie laiemas teatripildis olnud alati natuke nagu riik riigis. Ning Aivar Mäe tegi sellest peadirektorina kiiresti oma kuningriigi. Kord oli majas: kõik teadsid, kes valitseb, otsustab ning vastutab. Ma ei ole mõistagi Mäe töölepingut näinud, aga söandan pakkuda, et teatud mõttes ületas ta peadirektorina kindlasti oma volitusi. Ja mitte pahasoovlikkusest, vaid oma temperamendist tulenevalt.

Laias laastus on maailmas kolme tüüpi inimesi: need, kes suudavad kollektiivis töötada; need, kes ei suuda kollektiivis töötada; ning need, kes suudavad töötada üksnes neis kollektiivides, mida nad ise juhivad. Viimast tüüpi inimesi pole protsentuaalselt just palju, aga Aivar Mäe kuulub kohe kindlasti nende hulka. Ta on mees, kes soovib otsustada, suudab otsustada ega soovi, et ükski otsus sünniks ilma temata.

Ma ei tahaks spekuleerida, kas selle taga on autoritaarsus, edevus, enesekesksus, paranoia, printsipiaalsus, profülaktilisus, tõestusvajadus, usaldamatus, võimuiha vms. Ning veel vähem tahan ma seda kuidagi hukka mõista. Sest selliseid inimesi on siia maailma tegelikult väga vaja – nt sõjavägi püsib puhtalt üksnes nende olemasolu ning enesekehtestamisvõime najal. Kas sedasorti autokraatia koos sellest tuleneva kohatise hirmuõhkkonnaga peaks valitsema ühes Eesti Vabariigi vanimas, suurimas ja prestiižseimas kultuuriasutuses, on küsimus, millele peavad vastama inimesed, kes seal töötavad, ning inimesed, kes sinna inimesi – sh peadirektoreid – riiklike volituste alusel tööle võtavad.

Aga tulgem tagasi ahistamis­skandaali juurde. Kas läbikukkumine inimesena tähendab ühtlasi läbikukkumist teatrijuhina? Jah, kui moraalset ja juriidilist hukkamõistu väärivad teod on toime pandud tööajast, töökohal, ametiseisundit kuritarvitades ning oma alluvate eneseväärikuse ja turvatunde arvelt. Neile tempudele, mis Mäelt eluaegsena tundunud ametikoha viisid, pole (eeldusel, et nende toimumine leiab juriidilist tõestamist) ühtegi mõistlikku selgitust, veel vähem õigustust.

Samas võib seda juhtumit käsitleda osana sootuks laiemast sotsiaal-kultuurilistest protsessist, mida maailm tunneb nime «#MeToo» all. See on hakanud nüüd filmindusest vaikselt teatri- ja muusikamaailma jõudma. Eestist meenub kõigepealt mõistagi Tiit Ojasoo juhtum, mis sisulises plaanis kahjuks juriidilist lahendust ei saanudki, kuna süüdistatav oli nõus süüd täielikult tunnistamata minema kokkuleppemenetlusele. Ning seetõttu pakub toimunu ilmselt veel pikka aega arutlusainest teemal, kas Ojasoo oli nende kahe eri loo – naisnäitleja vastu toime pandud füüsilise vägivallaakti ning meedias suuresti omakohtu korras aset leidnud mõõdutundetu moraalse ja juriidilise hukkamõistu – kokkuvõtteks rohkem kurjategija või ohver. (Tema süüd, niivõrd kui see kinnitust leidis, ei vähenda muidugi hilisem võimalik ülekohus tema enese suhtes.)