Kanuti Gildi SAALis esietendub Karolin Poska soololavastus

Karolin Poska on Tallinnas tegutsev koreograaf, etenduskunstnik ja tantsija. Talle meeldib transformeerida reaalsust, mängida objektide ja publiku ootustega. Tema esimene soololavastus «Thank you, you are welcome, THANK YOU, you are welcome, thank you» etendus mitmel pool Eestis ja ka piiri taga. Hetkel uudistab ta visuaalkunsti piirimail, õppides kaasaegset kunsti Eesti Kunstiakadeemias.