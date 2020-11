Loomingu Raamatukogus ilmus Péter Esterházy kolm loengut keelest ja kirjandusest

Loomingu Raamatukogu 2020. aasta eelviimases numbris «Sõnade imelisest elust. Kolm loengut keelest ja kirjandusest» räägib Péter Esterházy keelest ja kirjandusest ning muidugi sõnadest, millel on oma elukaar, nii et kirjanik peab teadma, kuidas need vananevad, tundma nende tujusid ja taipama sedagi, mis jalaga need on hommikul voodist välja astunud.