PÖFF: narkomaani laps nõidade küüsis

Žanrifilmide fookusega Öiste värinate programm on PÖFFil tänavu tagasihoidlik. Seetõttu on tore teistest programmidest avastada koletuid ja kõhedaid filme. Üheks selliseks teoseks osutus maineka hispaanlasest lavastaja Juanma Bajo Ulloa käe all valminud fantaasiahõnguline friigifilm nimega «Lapsuke», mis andis frustreeriva, aga samas veidralt nõidusliku vaatamiskogemuse.