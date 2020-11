Kevadel esineb Tallinnas Eurovisioonil tuntust kogunud Hatari

Hatari asutati aastal 2015 Reykjavíkis Klemens Hannigani, Matthías Tryggvi Haraldssoni ja trummari Einar Hrafn Stefánssoni poolt. Sestpeale on nad püüdnud eri platvormide, eelkõige muusikatööstuse kaudu, paljastada armutut pettust nimega igapäevaelu. Nad ei saa küll midagi muuta, kuid nad saavad kergitada katet neoliberaalse ühiskonna anoomialt, iga asjatus võidujooksus osalemiseks kulutatud minuti tarbetust ja madalat hinda, mille eest end tänapäeval jultunult müüakse.

Hatari sõnul on nendel väga tugev seos Eestiga – nende asutajaliige Matthías Haraldsson avalikustas intervjuus Müürilehele, et ta teab Eestist ja meie muusikast üpriski palju, sest juba kooliajal külastas ta Tallinnat ning sattus siin olles guugeldama Arvo Pärti, kellest on saanud tema lemmikhelilooja.