Eesti Filharmoonia Kammerkooril ilmus uus album «Jõul»

Plaadi väljaandmise põhjuseks toob EFK juht Esper Linnamägi publiku nõudlust kvaliteetse jõulumuusika järele. «Kuigi meie plaadiriiul on üsna pikk, on siin jäänud siiski väike tühimik, mille loodame nüüd kuhjaga tasuda – salvestasime just Eesti publikule mõeldes kõik lood eesti keeles,» lisab Linnamägi. Näiteks kõlavad plaadil eesti keeles sellised armastatud jõululaulud, nagu «Oh kuusepuu», «Üks roosike on tõusnud», «Jõulukellad» jpm.