Vabamus linastub tõsielul põhinev film «Viva Belarus!»

Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrase sõnul on tänavune mõttevabaduse auhind läinud õigetele inimestele. «Kui riigis ei muutu suhtumine, mõttemaailm ja juhtimine, ei saa midagi muutuda. Seda enam on oluline toetada neid jõude, kes võitlevad demokraatia ning euroopalike väärtuste eest, et neile hoogu juurde anda,» nentis Terras.

«Peame Valgevenes toimuvat hoolega jälgima. See on hea näide sellest, kuidas ühes Euroopa riigis seisavad inimesed kannatust ja lootust kaotamata demokraatia, inimõiguste ja vabaduse eest. Valgevene sündmuste jada näitab, kuidas totalitaarne võim surub alla kodanike tahte ja kui kohutava pöörde võivad võtta ka täiesti rahumeelsed meeleavaldused. Demokraatlikus riigis on oluline pingutada iga päev vabaduse säilimise nimel. Valgevenes toimuv peaks olema meile õpetuseks ning muutma meid tähelepanelikumateks kodanikeks. Selleks, et mõtiskleda demokraatia ja kodanike rolli üle vabaduse kaitsmisel, kutsume huvilisi Vabamusse filmiõhtule. Linastuv film «Viva Belarus!» annab mõtisklusteks suurepärast ainest» lisas Vabamu tegevdirektor Keiu Telve.

«Viva Belarus!» originaalpealkirjaga «Zyvie Belarus» on Poola režissööri Krzysztof Lukaszewiczi 2013. aastal valminud film. Tõestisündinud lool põhinev linateos kõneleb noorest Valgevene rokkarist Mironist (tema prototüüp on Valgevene aktivist Franak Viachorka), kes saadetakse oma mässumeelsete laulude pärast sõjaväeteenistusse Tšernobõli katastroofi tagajärjel saastunud tsooni. Mironi ei ole kunagi huvitanud poliitika, kuid ebainimlikud tingimused, milles ta ennast leiab, sunnivad teda häält tõstma. Noormees on salaja kaasa võtnud mobiiltelefoni, et hoida ühendust sõbratar Veraga, kellega poiss jagab Lukašenka diktatuuri vastu suunatud tulist poliitilist kriitikat. Vera paneb Mironi sõnumid internetti üles ning ootamatult saab Mironist vabadusvõitluse sümbol ja kõigi repressioonide all kannatajate häälekandja. Sõjaväesüsteemist, kus ta parasjagu teenib, saab aga selle julma keskkonna sümbol. Film on valgevene ja vene keeles, eestikeelsete subtiitritega ning kestab 1h ja 40 min.

Seoses COVID-19 levikuga tuleb filmiõhtul osalemiseks eelnevalt registreeruda. Seda saab teha Vabamu kodulehel: https://vabamu.ee/mis-toimub/sundmused/viva-belarus

Osalejatel on kohustuslik kanda näomaski. Haigustunnuste ilmnemisel palume jääda koju.