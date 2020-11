Elektroonilise Muusika Seltsi loengus tutvustatakse helitöötlusprogrammi Renoise

Tracker on muusika loomise programm, milles komponeerimine, erinevalt teistest enimlevinud «DAWidest» (ProTools, Reaper, Ableton) toimub vertikaalselt. Sellist meetodit kasutasid esimesed digitaalmuusika tegemise keskkonnad. Kui omal ajal arvutimuusikat tegema hakati, kasutasid kõige kõvemad tegijad just tracker'eid. Loengus võetakse vaatluse alla Renoise, mis on tänapäeval üks arendatumaid ja võimekamaid omasuguste seas.