Kaljo Kiiska meenutatakse 95. sünniaastapäeval eriseansside ja konverentsiga

Kaljo Kiisk on Eesti filmi- ja telepublikule tuntud eelkõige kui kellamees Lible ja kingsepp Johannes, kuid tegelikult on Kiisa jalajäljed meie kultuuriajaloos palju sügavamad. «Tegemist oli äärmiselt tähelepanuväärse loomeinimesega, Kaljo Kiisa rollid teatrites, filmides ja televisioonis annavad kokku rikkaliku näitlejaelutöö. Aga filmikunstis ei saa kindlasti mööda vaadata Kaljo Kiisast kui režissöörist, ta on lavastanud 17 mängufilmi, mis on Eesti oludes kindlasti haruldane tulemus,» räägib Eesti Kinoliidu projektijuht Kertu Viira, kelle sõnul oli Kaljo Kiisk 35 aastat Tallinnfilmi lavastaja ja 25 aastat Kinoliidu esimees.

Eesti Kinoliidu projektijuhi Kertu Viira sõnul on see suurepärane võimalus näha ka vähetuntumaid Kiisa filme, mida ka telekanalid just sageli ei näita. «Oluline on seegi, et Eesti filmiajaloo suurkujud ei jääks võõraks kasvavale põlvkonnale. Oleme koostöös Eesti Filmi Instituudiga juhtinud tähelepanu noorte filmikirjaoskuse arendamisele ja pealekasvava kinopubliku harimisele. Väga loodame, et teostub plaan asutada ka Eestis paljude teiste riikide eeskujul Filmikeskus, mis saaks olla meie filmiloo jäädvustaja, kuid ühtlasi ka kompetentsikeskus, mis aitaks edendada filmiõpet koolides. Peame sellest rääkima, kuna lapsed on videoplatvormide kaudu visuaalse meedia mõjusfääris juba maast madalast ja selleks, et nad oskaks vaadata, analüüsida ja nautida ka täispikki väärtfilme, vajavad nad teejuhti,» selgitab Viira, lisades, et ehkki Kaljo Kiisa filmid on osalt mitmekümneaasta tagusest ajast ja teisest riigikorrast, on nii tema lavastatud kui ka mängitud tegelased inimlikud. “Kiisk kõnetab hoolimata põlvkondade vahest,” usub Viira.