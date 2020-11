Voldemar Panso saab 100. sünniaastapäevaks mälestuspingi Kivimäel

Panso mälestupink avatakse Kivimäe ja Raudtee tänava ristumiskoha kõrvale, üsna Kivimäe jaama vahetusse lähedusse. Elu lõpuni määratles Panso ennast kui kivimäelast ja ütles oma mälestusraamatus, et on üks kivi Kivimäe kivide seast. Ettepaneku Voldemar Panso mälestuspingi paigaldamiseks tegid Piret Loide ja Urmas Arike.

«Eesti teatrist rääkides, ei saa üle ega ümber Voldemar Pansost. Tema nime ja eesti teatri vahele võib panna võrdusmärgi, on ju tegu silmapaistva loomeisiku ning teatrimaastiku võtmefiguuriga. Lavastaja Merle Karusoo on öelnud, et kõik, mis eesti teatris on hea, pärineb Voldemar Pansolt, sest ta kandis meieni läbi oma isiksuse suures pildis vene ja saksa teatrikultuuri, kohalikus pildis oma õpetajate, eelkõige Ants Lauteri ja Priit Põldroosi kogemuse ja õpetussõnad,» rääkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. «Voldemar Panso mõjust annab tunnistust ka temanimeline lavakool, mis on Eesti olulisim kasvulava tulevastele näitlejatele. Lisaks võlgneme Nõmmel elanud Pansole tänu uurimusloo kokkupanemise eest, mida tegi Nikolai von Glehni kohta.»