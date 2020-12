Saaremaal on nüüd Europa Cinemas võrgustiku kino

Loov Euroopa MEDIA programmi rahastatud Europa Cinemas asutati 1992. aastal ning koondab tänaseks enam kui 1300 väärtfilmikino üle Euroopa. Kinovõrgustiku eesmärgiks on toetada rahaliselt Euroopa filme näitavaid kinosid, harida noort kinopublikut ning olla abiks kinode igapäevase töö korraldamisel.

Thule Kino Kuressaare kesklinnas on üks uuemaid ja moodsama tehnikaga väärtfilmikinosid Eestis, kus on kaks kinosaali (Thule saal 172 kohta ja Kaali saal 44 kohta), lisaks väiksem panoraamsaal. Kinoprogrammist leiab lisaks Euroopa väärtfilmidele, ka kodumaiseid mängu- ja dokumentaalfilme ning valikut lastele. Kino on osa Thule Kojast, kuhu kuulub ka alternatiivajaloo ekspositsioon, kohvik, katuseterrass ja ruumid mitmesuguste ürituste korraldamiseks. Thule Koda avati külastajatele 2019. aasta juulis.