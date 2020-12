Aija Sakova esitleb oma esimest luulekogu

Luulekogus on 61 luuletust, mis on kirja saanud aastatel 2017–2020. Luuletuste valikut teha ja kogu toimetada aitas Aare Pilv. Raamatu kaanel on Mara Ljutjuki maal «Hoitud» (2020), mida kohtasin esmakordselt näitusel «Mälu» (Kastellaani majas, 03.–30.09.2020) ja millesse armusin esimesest silmapilgust. Raamatu on kujundatud Nestor Ljutjuk.

Sakova kirjutab: ««Isa suudlus» on minu esimene luulekogu. Raamatu tagakaanele sai kirja, et see on raamat on teekond, kukkumine ja kasvamine. Raamatu tekstidesse olen püüdnud jäädvustada siseilma vaatlusi, ületada hirme ja tunnistada elamise imet. «Siit leiab eest elamise julgust, ootamatuse ilmumist, millegi või kellegi ootamist ning samal ajal leppimist ja paigalejäämist.»

«Raamat on sel korral isekirjastatud. See on küll suur majanduslik risk, aga võtsin selle julgustüki siiski ette justkui kingituse iseendale oma 40. sünnipäevaks. Sain küll osaliselt trükitoetust Tartu Kultuurkapitalilt, kuid raamatu tegemine on ju palju enamat kui vaid trükk. Suur tänu Marale ja Nestorile, tänu kellele on see saanud tõeliselt ilus (ja kõvakaaneline).

Raamat on veel trükis, aga peaks ilmuma trükist detsembri esimesel nädalal nii et seda võib juba praegugi ette tellida. Mul on suur rõõm!»