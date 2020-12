Tallinn Music Week otsib festivalijuhti

«TMW on saanud 12 aasta jooksul anda olulise panuse sellesse, et Eesti muusikal oleks rohkem rahvusvahelisi võimalusi», ütleb Sildna. «Meie festivalitiimist on kasvanud välja oma ala eksperdid, oleme enesekindlalt Euroopa sündmustekaardil ning organisatsioonina tugev.»

Sildna lisab, et plaanib edaspidi keskenduda ettevõtte juhtimisele ja TMW strateegia kujundamisele: «Aeg on anda festivali igapäevane juhtimine üle uuele pädevale inimesele. Mina ei liigu aga kuhugi kaugele, vaid keskendun Shiftworksi teenusteportfelli arendamisele, kasutades sündmuskorralduse ja kommunikatsiooni kompetentse strateegilise mõjuga projektide arendamisel. Kultuuri ja loomevaldkonna roll ja positiivne mõju ühiskonna arengus on jätkuvalt see, mille nimel töötan.»