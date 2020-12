Kellerteatris jõudis lavale jõulupõnevik «Kelder»

Kõik teavad, et kelder on üks müstiline paik kuhu koguneb vanu asju ning mälestusi. Alati on seal midagi põnevat leida ja vahel on natuke hirmus ka. Vähesed teavad aga, et ühes ülisalajases keldris asub Jõuluvanade Kool. See ennekuulmatu lugu räägibki ühest vaprast päkapikust, kes on otsustanud saada jõuluvanaks. Selleks tuleb tuleb tal läbida keeruline eksam ja seista silmitsi. Jõuluvanade kooli kohutava ülemvaimuga. Kellerteatri jõulupõnevikus näeb kauneid visuaalseid lahendusi ja illusioonitrikke, originaalmuusika loob helilooja Liina Sumera.