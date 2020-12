Tanel Padar andis välja oma parimate soololugude kogumiku

Tanel Padar on tänaseks üle kolme aasta tegutsenud sooloartistina ning nüüd on võimalus kuulata selle aja jooksul ilmunud hitte kompaktselt ühel plaadil. Soolokarjäärile andis 2017. aasta kevadel võimsa avapaugu hittsingel «Parem veelgi» ning järgnesid mitmed tänaseks tuntud ja Eesti raadiojaamades palju mängitud lood nagu näiteks «Tartust Pariis», «Maagia», «Soovin head», «Sinu aeg» ning värskeim, sel suvel koostöös Lennaga ilmunud singel «Uues valguses». Kõik need lood on loomulikult kogumikul olemas.

«Album «Sinu aeg» sisaldab viimase kolme aasta jooksul salvestatud lugusid, millest enamus on ilmunud ka singlitena. Olen juba aegu tagasi olnud seda meelt, et albumite salvestamine on mineviku teema, aga tore on ikkagi mingi periood ühtse tervikuna kokku võtta. Vinüülplaat annab muusikale veel erilisema nurga juurde, sest vinüüli kuulamine on omaette protsess ja tegevus. Blues Bandiga oleme eelnevalt vinüülil muusikat välja andnud ja mul on väga hea meel, et nüüd ka minu soololood sel kujul talletatud saavad,» räägib Tanel. «Kuna need aastad on olnud väga emotsionaalsed ja täis isiklikke sündmusi, on sellel albumil minu isiklikku elu oluliselt rohkem kui varasematel.»

Olulise panuse Taneli soolokarjääri ja antud albumi ilmumisse on andnud tema bändikaaslased, kes samuti vinüüli ilmumist kommenteerivad: «Muusikuna on alati hea tunne, kui suur rõõm ja vaev saab endale füüsilise kuju. Vinüüli ilmumine annab sellele albumile erilise hõngu. Kui akordion on pillide kuningas, siis vinüül on seda kindlasti plaatide seas,» sõnab klahvpillimängija Tarvi Kull.

Mitmete erinevate Eesti muusikutega koostööd teinud bassisti Siim Usina jaoks on see esimene kord, kui tema mängitud muusika vinüülile jõuab: «Minule jääb see plaat kindlasti väga erilisena meelde, sest see on esimene vinüül, millel mänginud olen. Ühtlasi võtab plaat kokku meie bändi kolme viimase aasta loomingu ja loodan, et see album pakub paljudele rõõmu pikaks ajaks.»

Trummar Kaspar Kalluste lisab: ««Sinu aeg» on läbilõige meie ansambli loomingust, mis on kahtlemata paljudele juba tuttav ent aasta viimasel kuul ongi meeldiv kokkuvõtteid teha. Tõsta nõel plaadile ja naudi – see on Sinu aeg!»