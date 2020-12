Muusikaakadeemias tuleb Beethoveni festival

Festivali fookuses on Beethoveni sonaadid, mis moodustavad erilise osa tema loomingust, kandes samas ka erakordset tähendust muusikaloos tervikuna. Festivalinädala jooksul kantakse ette Ludwig van Beethoveni kõik klaveri-, viiuli- ja tšellosonaadid, mis on järjestatud nende loomisaja järgi. Festivali kava moodustab tervikliku teekonna, mis viib kuulaja Beethoveni varastest meistriteostest tema hilise, romantismile ja kaasajale suunda näidanud loominguni. Lavale astuvad Eesti tippinterpreedid ning nendega kõrvuti hulk noori talente. Kontsertide algus on kõigil päevadel kell 18. Vt festivali kava.