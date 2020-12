Eesti Pärimusmuusika Keskus kuulutab välja stipendiumikonkursi pärimusmuusikutele

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on stipendiumikonkurss ellu kutsutud selleks, et ärgitada pärimusmuusikuid ka vaiksel ja ebakindlal ajal tegelema loominguga. «Ajal, kui on palju kontserte ja tegemist, on ehk nii mõnigi projekt ajapuudusel kõrvale lükatud või sahtlisse pandud. Nüüd, kus pärimusmuusikute põhitegevuseks on saanud plaanitud kontsertide kustutamine kalendrist, on hea hetk ideed ära teha ja uue loominuga tõsisemalt tegeleda. Ühtlasi tahame selle stipendiumikonkursiga näidata meie valdkonna muusikutele, et neid ja nende loomingut on vaja. Nii meile ehk Eesti Pärimusmuusika Keskusele, aga ka publikule ja ühiskonnale laiemalt,» lisab Noormaa. Kolmanda, aga sugugi mitte vähem tähtsa põhjusena toob Noormaa välja valdkonna üldise arendamise. «Loodame, et seeläbi tekib rohkelt uut loomingut, mida saame meie põhiülesande täitmisel ehk pärimusmuusika inimesteni viimisel ja igapäevaelu osaks muutmisel kasutada. Näiteks Pärimusmuusika Keskuse poolt korraldatud festivalidel, sündmustel, koolitustel,» räägib Noormaa.