Kristi ja Siim Kallase fond toetas Eesti teatrit 13 000 euroga

Stipendiumid pälvisid:

Etenduse «Minu Georg Ots» väljatoomise eest: produtsent Märt Meos 2000 eurot.

Lavastus «Minu Georg Ots» räägib kuuest naisest, kelle elus on tähelepanuväärset rolli mänginud Georg Ots ja tema looming.

Etenduse «Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» väljatoomise eest Ugala Teatris: dramaturg-lavastaja Liis Aedmaa 1000 eurot, dramaturg-lavastaja Laura Kalle 1000 eurot.

«Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» on rohkete lauludega lavastus ajast, mil Ugala teater oli alles 17-aastane.

Kristi ja Siim Kallase fondi lavastusprojekti toetused eraldati kahele teatriprojektile: