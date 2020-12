Dokfoto Keskuses saab näha seebi ja analoogfoto sümbioosi

Tussore’i sõnul moodustavad seebist valmistatud varemed justkui märgid salapärases tähestikus. Need jutustavad äraolekust, kadumisest, kaotusest ja eksiilist, seades kahtluse alla humanismi fundamentaalsed ideed. Ometi – jättes maha jälje üksikisiku loost, osakese kollektiivsest mälust, püsib lootus, et kõike on võimalik taas üles ehitada.

Kuivõrd paljud süürlased on olnud sunnitud oma kodu jätma ning otsima varjupaika ja uut kodu mujal, siis seostub see rahvus enamikule praegu eelkõige põgenike ja pagulastemaatikaga. Ivanovi ja Vassilyevi fotolugude abil on meil aga võimalus kohtuda ka nendega, kes on otsustanud paigale jääda, et proovida oma elu jätkata sel lõhutud, ent rikkaliku ajaloo- ja arhitektuuripärandiga territooriumil.