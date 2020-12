Anett avaldas oma esikalbumi «Morning After»

«Vaatamata sellele aastale ja kõigile katsumustele, mis sellega kaasa on tulnud, jääb minu jaoks siiski kõige positiivsemas ja ilusamas võtmes kõlama – elu esimene täispikk album ja vinüül. Mul on nii hea meel, et minu värske muusika on jõudnud nii ilusasse ja tähendusrikkasse vormi nagu seda on vinüülplaat. Seda albumit kirjutades ja tehes on kandnud mind seinast seina tunded ja mõtted, nii isiklikust kui välisest eluilust ja -valust, mis on leidnud tee plaadile. Ma loodan, et see jõuab, eriti nüüd, jõulude eel, paljude muusikaarmastajate vinüülikogusse ja kõrvu,» jagas Anett.