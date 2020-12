Telliskivi Loomelinnaku galeriis avati kaks uut näitust

Urmas Viigi näitus «Illustratsioonid» avab tunnustatud kunstniku illustratsioonide laeka ja tutvustab töid, mis valminud aastatel 2009–2018. Viik, kes on tuntud nii graafiku, illustraatori kui installatsiooni viljeleva loojana, on raamatutele pildikeelt lisanud juba mõnikümmend aastat. «Viik suhtub tekstide illustratsioonidesse semiootilise täpsusega, tuues ridade vahelt nähtavale peidus olevad tähendused ja tasandid. Tema looming on detaili- ja fantaasiarohke, eklektiline ja alati värske,» iseloomustab väljapanekut Telliskivi Loomelinnaku galerii kuraator Bianka Soe. Urmas Viik on Eesti Kunstnike Liidu liige ning oli Eesti Kunstiakadeemia professor ja graafika osakonna juhataja aastatel 2005–2015.