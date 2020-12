Teisipäeval algavad Noblessneris jõulufilmi ULF võtted

Ulf on jõulumees, ta on seda olnud juba 14 aastat järjest ning koos oma näitlejast abikaasaga toonud rõõmu paljudele lastele ja peredele. Kas 14 aastat on pikk aeg ühe ameti pidamiseks? Sõltub, mis nurgast ajale vaadata. Ulfi jaoks on see olnud just paras aeg, et päriselt jõuluvanaks saada, jõuluvanana mõtelda ning ennast jõuluvanana tunda. 14 aastaga sai Ulf justkui kõik üles ehitatud, kuni kaardipakk laiali löödi ning alates sellest kevadest on kõik teisiti.

Ulf on nüüd üksi, kuid ei taha anda alla. Tema religioon on jõulud ja ta teab, et ta peab tooma rõõmu. Kui ka tema nüüd alla annab, siis on muutus lõplik kõigi jaoks…

«Ulf» oli algselt plaanitud sündima telelavastusliku formaadina, mille salvestamise kohaks oli plaanis stuudio. Alates idee jagamisest tekstiautor Mikk Jürjensiga ning peaosalise Märt Avandiga on aga asi positiivses mõttes läinud üsna käest ära ja tänaseks on selge, et me teeme filmi.» rääkis produtsent Karl Kermes

«Operaatorina oleme kaasanud Ants Tammiku ning võttekohaks sai stuudio asemel reaalne jõuluküla Noblessneri kuuse all. Me oleme võtnud eesmärgiks tuua vaatajani loo, mis puudutaks ning võibolla pakuks lohutust paljudele, kes neil jõuludel ei saa olla koos kõigi nendega, kellega nad sooviksid. Algselt me lähenesime ideele, kui meelelahutusele ja komöödiale. Tänaseks saab öelda, et kindlasti saab ka nalja aga proovis loetu põhjal on mul tunne, et vahepeal saab ka nutta… Kuidas see kõik lõpuks realiseerub, saab juba alates 16. detsembrist vaadata veebikeskkonnast www.digiteater.ee,» lõpetas Kermes.