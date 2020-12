Suri lastekirjanik Heljo Mänd

Heljo Mänd (1934. aastani Heljo Kleinmüller, 1946. aastani Heljo Raidla) sündis 11. veebruaril 1926. aastal Narvas. 1946. aastal lõpetas Mänd Tallinna Arve- ja Plaanindustehnikumi ning õppis aastatel 1946–1947 Eesti Riiklikus Teatriinstituudis. Elu jooksul on ta töötanud Sädeme, Pioneeri ning ka Tähekese toimetustes. Alates 1965. aastast on ta vabakutseline kirjanik ning Kirjanike Liidu liige on Heljo Mänd alates 1961. aastast.

Mänd on lastele avaldanud üle 100 värsi-, proosa- ja näidendiraamatu. Lisaks sellele on Mänd kirjutanud kuuldemänge, lastenäidendeid ja TV-stsenaariume näiteks «Mõmmi ja aabitsale» ning «Nõiakivile». Oma pika eluea jooksul on Mänd täiskasvanutele pühendanud üle 30 raamatu, samuti tõlkinud lasteluulet ja -proosat vene, inglise ja saksa keelest. Tema lasteraamatuid on tõlgitud enam kui 20 keelde.