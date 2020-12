Tõnu Kaljuste juhatab jõulukontserti Tallinna Jaani kirikus

Traditsioonilistest jõululauludest on kavas «Oh kuusepuu», «Üks roosike on tõusnud», «Jõulukellad», «Karjased, oh öelge meile» jpt. – kõik need lood kõlavad kontserdil eesti keeles.

Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester on aastaid ühiselt kontserte andnud ja neid on pärjatud paljude rahvusvaheliste auhindadega. Neid on kutsutud esinema paljudele mainekatele lavadele Austraaliast Põhja-Ameerikani, sh New Yorgi Carnegie Halli, Pariisi Filharmooniasse, Hamburgi Elbphilharmonie’sse jm. Tõnu Kaljuste on oma salvestiste eest pälvinud Grammy-auhinna, ICMA (rahvusvahelise klassikalise muusika auhinna), Diapason d’Or’i jm. Eesti Filharmoonia Kammerkoor valiti hiljuti lisaks aastate jooksul võidetud plaadiauhindadele BBC Music Magazine’i poolt kümne parima koori hulka maailmas. EFK, TKO ja Tõnu Kaljuste ühiselt salvestatud CD-plaat Arvo Pärt «Da pacem» on pälvinud Grammy-auhinna.